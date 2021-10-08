Эксперт дал оценку мерам по блокировке VPN в Абхазии

Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Майнингом занимаются технически подготовленные люди, поэтому блокировка VPN не будет для них проблемой, поделился своим мнением на радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

Он также считает, что решение Госкомсявзи не приведет к отсеиванию определенного количества майнеров. По его мнению, майнерам будет легче пригласить знающего человека, который справиться с этой проблемой, нежели отсеиваться.

Блокировка доменных имен, которую осуществляли в Абхазии с 2020 года, заключалась в том, чтобы не дать возможности абоненту перейти на определенные сайты, пояснил Ющук.

"Гражданин вводит адрес, и провайдер видит это, доставляет туда пакет данных и переносит назад результаты. Когда шло ограничение доменных имен, был составлен похожий список, в котором эти адреса есть. Пользователи на это отреагировали использованием сервисов VPN", – рассказал специалист.

VPN напоминает два больничных корпуса, между ними закрытый переход, даже иногда без окон. По нему люди ходят, сам факт наличия перехода виден, а что внутри делают люди – не видно, объяснил Ющук.

"VPN – это шифрованный тоннель, который поднимается между двумя сайтами. Провайдер видит, что пользователь интернета идет на какой-то третий сайт, который собственно обеспечивает соединение. Попытка регулятора, судя по новости, – запретить какие-то VPN-сервисы. Если в целом запретить VPN как явление, то, представляете, все банковские транзакции будут незащищенными! Вообще все! И не только банки, коммерческая переписка, что угодно. Ведь VPN делается не только для того, чтобы майнеры могли куда-то сходить, а для того, чтобы при перехвате трафика его нельзя было расшифровать. Запретить протокол VPN - это взять и открыть себя всему миру со всеми своими секретами и деньгами. Это маловероятно", – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению эксперта, скорее всего, регулятор постарается заблокировать какие-то известные ему VPN-сервисы.

"Есть варианты, когда за небольшие деньги можно купить доступ к сервису. Эти сервисы свободно анонсированы. Их, наверное, заблокировать можно как-то. Но сам протокол существует, то есть никто не мешает технически майнеру где-нибудь в Бельгии или в России арендовать сервер и с него поднимать VPN", – говорит Евгений Ющук.

Он считает, что майнеров гораздо правильнее ловить по энергопотреблению.

Ранее руководитель Госкомсвязи Беслан Халваш отмечал, что приказ продлевает ограничение на использование интернета и предусматривает закрытие некоторых VPN – (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть – ред.).

"Раньше мы закрывали доменные имена и IP-адреса, некоторые пользователи перешли на VPN, теперь мы будем закрывать их. Я не хотел бы комментировать по поводу обхода этого запрета, по борьбе с майнингом мы выходим на совершенно другой уровень", – объяснил Халваш.

Ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписывается провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете. Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.