12:09 08 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.29
  • EUR83.61
Поиск

Эксперт дал оценку мерам по блокировке VPN в Абхазии

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1f/1032944034.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211008/1033374644/Ekspert-dal-otsenku-meram-po-blokirovke-VPN-v-Abkhazii.html

Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Майнингом занимаются технически подготовленные люди, поэтому блокировка VPN не будет для них проблемой, поделился своим мнением на радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Госкомсвязь о блокировке VPN: не коснется работающих на удаленке

Он также считает, что решение Госкомсявзи не приведет к отсеиванию определенного количества майнеров. По его мнению, майнерам будет легче пригласить знающего человека, который справиться с этой проблемой, нежели отсеиваться.

Блокировка доменных имен, которую осуществляли в Абхазии с 2020 года, заключалась в том, чтобы не дать возможности абоненту перейти на определенные сайты, пояснил Ющук.

"Гражданин вводит адрес, и провайдер видит это, доставляет туда пакет данных и переносит назад результаты. Когда шло ограничение доменных имен, был составлен похожий список, в котором эти адреса есть. Пользователи на это отреагировали использованием сервисов VPN", – рассказал специалист.

VPN напоминает два больничных корпуса, между ними закрытый переход, даже иногда без окон. По нему люди ходят, сам факт наличия перехода виден, а что внутри делают люди – не видно, объяснил Ющук.

"VPN – это шифрованный тоннель, который поднимается между двумя сайтами. Провайдер видит, что пользователь интернета идет на какой-то третий сайт, который собственно обеспечивает соединение. Попытка регулятора, судя по новости, – запретить какие-то VPN-сервисы. Если в целом запретить VPN как явление, то, представляете, все банковские транзакции будут незащищенными! Вообще все! И не только банки, коммерческая переписка, что угодно. Ведь VPN делается не только для того, чтобы майнеры могли куда-то сходить, а для того, чтобы при перехвате трафика его нельзя было расшифровать. Запретить протокол VPN  - это взять и открыть себя всему миру со всеми своими секретами и деньгами. Это маловероятно", – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению эксперта, скорее всего, регулятор постарается заблокировать какие-то известные ему VPN-сервисы.

"Есть варианты, когда за небольшие деньги можно купить доступ к сервису. Эти сервисы свободно анонсированы. Их, наверное, заблокировать можно как-то. Но сам протокол существует, то есть никто не мешает технически майнеру где-нибудь в Бельгии или в России арендовать сервер и с него поднимать VPN", – говорит Евгений Ющук.

© Foto / кабинет министров Республики Абхазия
Халваш о закрытии VPN в Абхазии: выходим на новый уровень борьбы с незаконным майнингом

Он считает, что майнеров гораздо правильнее ловить по энергопотреблению.

Ранее руководитель Госкомсвязи Беслан Халваш отмечал, что приказ продлевает ограничение на использование интернета и предусматривает закрытие некоторых VPN – (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть – ред.).

"Раньше мы закрывали доменные имена и IP-адреса, некоторые пользователи перешли на VPN, теперь мы будем закрывать их. Я не хотел бы комментировать по поводу обхода этого запрета, по борьбе с майнингом мы выходим на совершенно другой уровень", – объяснил Халваш.

Ограничения на доступ в сеть для майнеров криптовалюты действовали в Абхазии с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ Госкомсвязи предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписывается провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете. Приказ был принят в соответствии с постановлением Кабмина о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Там, где рождаются айсберги: ледник Эки в Гренландии
Палка о двух концах: нужны ли Абхазии гастарбайтеры
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться