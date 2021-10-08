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Природоохранная прокуратура Абхазии проверила госучреждения и районные СЭС

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Природоохранная прокуратура Абхазии проводит плановые проверки государственных предприятий и ведомств.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Природоохранная прокуратура Абхазии провела ряд плановых проверок и по итогам вынесла представление. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Горы Абхазии
© Фото : Тенгиз Тарба
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Так, была проверена деятельность Государственного управления лесного хозяйства республики на предмет соблюдения природоохранного и иного законодательства Абхазии. По итогам было вынесено представление, Госуправлением директорам всех РУП–лесхозов объявлены выговоры и даны указания письменно отчитаться об устранении недостатков, указанных в представлении.

Также были проверены на соответствие санитарным нормам и требованиям, также требованиям ГОСТ предприятия по разливу минеральной и питьевой воды. В результате главврачи СЭС Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского, Ткуарчалского районов и СЭС Сухума получили представления "О нарушениях законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РА".

Главврач СЭС Гагрского района Эмине Язычба получила представление по итогам проверки деятельности по исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законности принимаемых решений.

Директору Ботанического института Академии наук Абхазии Эдуарду Губаз также по результатам проверки деятельности было внесено представление "О нарушениях в сфере природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства РА".

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