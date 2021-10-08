Экономист рассказала о преимуществах лизинга для бизнеса в Абхазии

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" Парламент Абхазии принял своевременно, сказала в интервью радио Sputnik экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба.

"На сегодняшний день в Абхазии не такое благополучное финансовое положение у многих компаний, чтобы они могли свои оборотные активы, то есть денежные средства, отвлекать на приобретение дорогостоящего оборудования. Поэтому, на мой взгляд, это нужный и своевременный закон", – отметила она.

Лизинг, продолжила экономист, это вид инвестиционной деятельности, когда лизингодатель обязуется передать приобретенный у продавца предмет лизинга, это могут быть какие-то внеоборотные активы за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование.

"Когда у фирмы не хватает собственных денежных средств, тогда зачастую фирмы начинают прибегать к кредитным ресурсам. Не у каждой фирмы, особенно у новичков в бизнесе есть хорошая кредитная история, чтобы подать заявку в банк и получить какую-либо сумму кредита. Мы знаем, под какие проценты даются кредиты нашему бизнесу, это очень высокие проценты, и на мой взгляд, этот закон, если он будет принят во втором чтении, конечно, будет благоприятно влиять на развитие именно производственной деятельности", – заметила Амра Цушба.

Лизинг – это гибрид аренды и кредита, подчеркнула экономист Центра социально-экономических исследований.

"То есть мы получаем определенное имущество на определенный срок, но при этом мы не платим сразу всю сумму, это как бы такой вид рассрочки. Поэтому, если кредитные ставки – это самые низкие ставки для бизнеса в Абхазии, если это еще хорошая кредитная история, то это 18, 24 а то и 36%. Я надеюсь, что если у нас будут зарегистрированы лизинговые компании, которые будут заниматься передачей имущества в лизинг, то, конечно же, плата за их услуги будет не сопоставима с теми процентами, которые бизнесу придется платить, если он будет прибегать к кредитным ресурсам", – сказала она.

Лизингодателем может быть участник лизинговой сделки, который за счет привлеченных собственных средств приобретает в собственность предмет лизинга и уже потом передает его лизингополучателю, объяснила экономист.

"Лизинговая сделка получается тройственной сделкой, где выступают продавец, лизингодатель и лизингополучатель. Лизинговая компания должна обладать достаточно объемным капиталом для того, чтобы осуществлять эту деятельность. Объектами лизинга могут быть – автомобильный транспорт, специальная техника, специальное оборудование, недвижимость", – отметила экономист.

Потребность в лизинговых компаниях в Абхазии есть, говорит Амра Цушба, так как в республике необходимо развивать производственный сектор.

"Оборудование и специальная техника, достаточно дорогостоящие, и сразу выложить за них большие суммы денежных средств не каждая фирма сможет", – сказала она.

Проект закона определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды и устанавливает порядок регистрации договоров лизинга, права и обязанности как лизингодателя, так и лизингополучателя.