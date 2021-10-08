Кражи и наркотики: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Житель Ткуарчалского района Мамука Джанджулия был задержан после пересечения таможенного контроля на КПП "Псоу".

В ходе личного досмотра у мужчины был изъят сверток с наркотическим веществом метадон, который он нелегально ввез на территорию Абхазии. В отношении Джанджулия возбуждено уголовное дело, он арестован.

Владимир Гулария обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Преступление, по данным следствия, было совершено 15 сентября в Сухуме. Обвиняемый проник в припаркованный у железнодорожной эстакады автомобиль, откуда похитил сумку с деньгами в размере 220 тысяч рублей. Гулария содержится под стражей.

Сотрудниками милиции на приусадебном участке гражданина Сосо Сидил оглы в Ткуарчалском районе было обнаружено наркосодержащее растение конопля. В доме у мужчины изъяли марихуану общим весом 162 грамма. На момент задержания сам подозреваемый также был под наркотическим опьянением, что установило медицинское освидетельствование.

По факту хранения наркотического вещества в особо крупном размере, а также возделывания запрещенных растений, в отношении Сидил оглы возбуждено уголовное дело.

На момент задержания он находился под домашним арестом за совершение наезда в состоянии наркотического опьянения на пешехода в Сухуме. Уголовные дела будут объединены в одно производство.

Задержан Инал Какубава, разыскиваемый по подозрению в краже денежных средств в крупном размере из павильона спортивной одежды на Сухумском рынке. Какубава скрывался в Очамчыре. Ранее был задержан второй подозреваемый Казбек Колбая. Расследование продолжается.

Сотрудниками МВД в селе Мерхеул Гулрыпшского района задержан Аркадий Атуляна. При личном досмотре у него обнаружили заизолированные свертки с наркотическим веществом метадон. Позже Атулян добровольно указал на места ранее сделанных закладок в лесном массиве села Мерхеул, примерно в 150 метрах от проселочной дороги были изъяты еще четыре свертка с метадоном. Общая масса изъятого наркотика составила свыше семи граммов. В отношении Атуляна возбуждено уголовное дело.