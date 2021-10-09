Проверка фактов: мифы и правда о вакцинации от коронавируса

По данным на конец сентября, в Абхазии вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" сделали почти три тысячи человек, ранее шесть тысяч граждан привились "Спутником V". Несмотря на это, темпы вакцинации в республике, как отмечают в правительстве, в последнее время снижены.

В мифах и правде о вакцинации и самых распростаненных заблуждениях разбирался Sputnik вместе с известными врачами Абхазии и России.

Sputnik

От вакцинации мало пользы, иммунитет может и сам справиться, если вести правильный и здоровый образ жизни – миф.

"Иммунитет не справится, потому что слишком дорого это обойдется, и неясен конечный результат. Пусть посмотрят, какие большие люди ушли из жизни. Это и артисты, и депутаты Государственной Думы, и режиссеры. Эксперименты проводили на себе. Слишком дорого может обойтись эксперимент", – заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский.

Некоторые врачи в частных разговорах не рекомендуют прививаться от ковида, говорят об угрозе вакцины для репродуктивной системы, о рисках появления из-за нее новых болезней – миф.

"Это уже частное мнение отдельных докторов. Рекомендовать не делать - они не имеют права, это нужно обосновать. Вакцинация - добровольное мероприятие. Нельзя говорить о том, что вакцина несет какую-то угрозу репродуктивной функции, по этому поводу мы даже с сотрудниками говорили, что люди вакцинировались и родили нормальных детей. У нас многие люди старшей возрастной группы с сахарным диабетом и другими заболеваниями сделали прививку от ковида. Среди них есть и те, кто заболел спустя какое-то время после вакцинации. Но учитывая их отягощенный анамнез, эти люди перенесли заболевание легко, их даже не госпитализировали, хотя с такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, они могли бы попасть в больницу", – главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба.

Не надо делать второй компонент вакцины, если человек заразился коронавирусом в промежутке между первой и второй вакциной – правда.

"Если человек заболел коронавирусной инфекцией, она у него диагностирована, тогда осуществляется лечение коронавирусной инфекции, дальнейшая возможность вакцинации определяется по порядку, который сейчас существует, то есть не ранее чем через шесть месяцев после выздоровления", – российский вирусолог-аллерголог Георгий Викулов.

Вакцинированный человек может заразить членов своей семьи – миф.

"Это ложь, фейк и хайп. В вакцине нет самого вируса, и привитый человек не может стать источником заражения. Вакцинация мотивирует инфекционный процесс без попадания в организм внешнего возбудителя, но при этом формирует иммунитет. Поэтому человек не может быть источником заражения", – российский вирусолог-аллерголог Георгий Викулов.

После перенесенного коронавируса антитела снижаются постепенно, а потом исчезают – правда.

"Стойкий пожизненный иммунитет - не такое частое явление. Как правило, представители семейства коронавирусов, а их, как мы знаем, много, и это не только пресловутый COVID-19, который сейчас бушует, не формируют стойкого иммунитета. Вот такое у них свойство. Коронавирус - зооантропонозный вирус, то есть он передался от животного человеку. Мы даже не можем сказать, что мы его уничтожим, например, как оспу, все равно у него будет резервуар в природе, где он сохранится. И стойкий иммунитет, к сожалению, он не вызывает, антитела постепенно снижаются настолько, что при следующей встрече с коронавирусом через один или два года, организм не сможет предотвратить заболевание. Поэтому нужна вакцинация и ревакцинация, но ученые надеются, что клеточный иммунитет сохраняется надолго. Но стойкого иммунитета пока не наблюдается, как и при обычном респираторном заболевании, которым мы болеем помногу раз", – заведующая лабораторией экспериментальной гематологии НИИЭПиТ Теона Каландия.

Невозможно за неполных два года создать вакцину от ковида, при том что до сих пор нет прививок от рака и спида – миф.

"Рак - системное заболевание организма, имеющий достаточно законченный характер и часто приводящий к летальному исходу. Разновидностей рака такое огромное количество, что к каждому придумывать вакцину очень тяжело. Сам процесс новообразований глубоко не изучен, поэтому придумать лекарство, которое мгновенно будет защищать организм, сложно. А вирус СПИДа очень изменчив, причем так изменчив, что не могут до сих пор найти его постоянную составляющую, против которой могут создать вакцину, чтобы организм имел антитела и его постоянно блокировал. СПИД часто обманывает организм, обманным путем заходит в клетку и начинает там себя размножать. Создание вакцин против любого вируса зависит от его скорости мутации, то есть изменение его в генетической информации. А в случае с коронавирусом на сегодняшний день нашли всего лишь три мутации. Конечно, сам коронавирус мутирует, но не до такой степени, как вирус СПИДА. И на Спайк-белок (S-белок) по крайней мере созданные вакцины на сегодняшний день работают. Легче было создать вакцину от коронавируса", – врач травматолог-ортопед госпиталя имени Вишневского Министерства обороны России Батал Шушания.

Прививка от коронавируса вызывает изменения на генном уровне – миф

"В процессе разработки любых вакцин обязательно проводится полный цикл доклинических исследований, то есть исследование на разных видах животных. В том числе проводится оценка мутагенных свойств и оценка репродуктивной токсичности. Соответственно, если там есть такой потенциал, то препарат не проходит дальше. То есть для иммунопрофилактических препаратов не допускается наличие сколько-нибудь выраженной подобной активности. Для всех тех вакцин, которые мы сейчас видим после клинических исследований, эти эффекты не подтверждены", – российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков .

Прививка переболевшему в легкой форме не нужна – миф.

"Несмотря на то, что вы переболели, на основании текущих данных, вакцинация показана даже переболевшим. Но не нужно сразу после болезни бежать и вакцинироваться. Нужно выждать время, минимум шесть месяцев. Для чего это нужно? Чем больше времени проходит после болезни, тем меньше защиты остается у человека. Соответственно для того, чтобы организм вспомнил о наличии такого патогена-возбудителя, необходимая бустерная доза - первая доза вакцины. Организм активизируется именно в отношение этой инфекции и снова поднимает планку специфического иммунитета до нужного уровня. Кстати, Спутник лайт можно сделать, для людей переболевших одной инъекции будет достаточно, именно аденовирусной векторной вакцины", – российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Прививки от коронавируса вызывают онкозаболевания и ВИЧ – миф.

"Ни один аденовирус не вызвал ни онкологического заболевания, ни ВИЧ-инфекцию, ни один аденовирус не встроился в наш геном, хотя в год мы по несколько раз болеем аденовирусной инфекцией.

Вирус ВИЧ-инфекции - совершенно другой вирус, и он никак не связан с вакцинацией. Если только теоретически предположить, что вакцина будет снижать настолько иммунитет, что будут возникать такие иммуносупрессивные состояния, что будет развиваться ВИЧ, но для этого сначала нужно подцепить ВИЧ, нужно вести специфический образ жизни.

А что касается онкологических заболеваний, то вакцина не имеет механизма, чтобы воздействовать на организм таким образом, чтобы угнетать наш иммунитет. Она имеет точечное приложение, то есть вырабатывает специфический иммунитет", – российский инфекционист, доктор медицинских наук Евгений Тимаков.

Говорят, что вакцина содержит ослабленный вирус, если у человека недостаточно сильный иммунитет, он через вакцину заболеть и умереть – миф.

"Из всех наших зарегистрированных вакцин не содержат вирус "Sputnik V" и "Эпиваккорона". "Ковивак" содержит вирус, но он там убитый, мало того, что он убитый, он еще разложенный на различные белки. Никакой инфекции ни одна, ни другая, ни третья вакцина вызвать не могут. То есть это все мифы. Ни одна вакцина не может вас заразить той инфекцией, от которой вы прививаетесь", – врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Вакцины обостряют хронические заболевания – миф.

"Такой вариант маловероятный. Если человек заболевает в легкой форме, то крайне маловероятно, что это приведет к каким-то последствиям, в том числе к каким-то осложнениям. Поэтому надо учитывать то, что люди с возрастом меняются, приобретают все больше и больше хронических заболеваний. Они, может, и сейчас есть, но могут дать о себе знать потом. Перед вакцинацией, если человек себя хорошо чувствует, то сдавать анализы не надо. Если человек себя не очень хорошо чувствует, то со своими жалобами нужно сходить к терапевту и обсудить с ним вакцинацию. Если у человека уже сейчас есть какое-то обострение, то ему, конечно, нужно отложить прививку", – врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Прививаться вакциной от коронавируса онкологических больным нельзя – миф.

"Общих принципов пока нет, потому как времени пока прошло немного. Другое дело, мы точно можем сказать, что ковид вызывает более быстрое прогрессирование онкопроцесса. Пока мы прививаем тех онкобольных, которые сейчас в ремиссии находятся. С очень большой осторожностью надо относиться к прививкам тем больным, которые находятся в процессе лечения химиотерапией или лучевой терапии. Каждый случай надо рассматривать индивидуально", – врач-онколог Анрик Кайтан.

Вакцинация от коронавируса способствует мутациям вируса SARS-CоV-2 – миф.

"Это не так. Это очередной фейк и хайп, искажение реальности. То, что способствует реальной мутации - отсутствие гарантийных мероприятий, большое количество заболевших, как в Индии. Откуда появился индийский штамм ("дельта")? Он же не из космоса прилетел. Из-за большого количества заражений. Вакцинация, наоборот, сокращает дальнейшую селекцию вируса, его выделение в окружающую среду и дальнейшую передачу, потому как уменьшается интенсивность, тяжесть болезни, уменьшается количество заболевших. Все исследования, которые на сегодняшний день проведены, свидетельствуют о том, что вакцинация предотвращает мутационный потенциал, отсутствие вакцинации, наоборот, способствует приобретению новых свойств. Это показано на примере других инфекций", – российский вирусолог-аллерголог Георгий Викулов.

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