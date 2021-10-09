Более ста новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 28780 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23813 человек.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 119 человек из 392 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 42 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 28, 5 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 97 пациентов, 12 человек в тяжtлом состоянии здоровья.