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Менее трех тысяч человек привились "Спутником Лайт" в Абхазии за два месяца

© Sputnik / Алексей Майшев
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (104)
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Чуть менее трех тысяч человек привились от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии с 10 августа.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт" сделали 2998 человек в Абхазии с 10 августа по 9 октября, об этом сообщает Минздрав республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вакцинация проводится в трех пунктах в столице и во всех районах Абхазии, однако в районах ее темпы низкие.

Партия из пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" была доставлена в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Ранее вакцинацию от коронавируса в Абхазии провели препаратом "Спутник V", 6500 доз которого республика получила в конце апреля.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%. 

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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (104)

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