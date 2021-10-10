Тестовый рейс: туристический теплоход "Грифон" зашел в Сухумский порт

Планируется, что туристический теплоход "Грифон" будет регулярно ходить из Сочи в Сухум с 1 мая 2022 года.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Тестовый рейс туристического теплохода "Грифон" из Сочи в порт Сухума состоялся в воскресенье 10 октября.

"Наша компания была основана в марте 2021 года, мы взяли два теплохода, это судна на подводных крыльях типа кометы и катамаран" Грифон", который мы сейчас видим", – сказал руководитель компании "Водоходъ Экспресс" Михаил Антошин.

Он также сообщил, что компания занимается перевозками пассажиров на Черноморском побережье.

"Первое направление было соединить города Новороссийск, Геленджик и Сочи скоростным флотом. Дальше мы увидели перспективу, то, что у нас нет морского сообщения с Сухумом. Хотели начать сообщение в июне, но, к сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, пандемии и всего остального, немножко задержалось. В этом году мы смогли сделать первый рейс от порта Сочи в город Сухум", – отметил Антошин.

© Sputnik / Леон Адлейба Туристический теплоход "Грифон" прибыл в Сухумский порт

Теплоход будет ходить с 1 мая по 1 октября 2022 года.

"Планируем полностью провести навигацию на данном теплоходе. Теплоход вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла. Сегодняшний рейс показал, что мы за три часа 15 минут можем делать один рейс. Согласно этому, на следующий год мы будем планировать один кругорейс, утром теплоход будет выходить из порта Сочи, приходить сюда, в порт Сухума, ориентировочно к 11 часам. Соответственно, где-то в 15 часов будет выходить из порта Сухум и возвращаться в Сочи", - сказал он.

Стоимость билета по маршруту такой протяженности составляет около трех тысяч рублей.

"Но мы будем дополнительно просчитывать, все будет зависеть от того, какие у нас будут портовые сборы, все-таки есть расход топлива, есть сопутствующие расходы. Все таможенные процедуры будут происходить в порту в Сочи, непосредственно перед отправлением судна", – подчеркнул Антошин.

Гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба заметил, что изначально была определена дорожная карта запуска туристического теплохода в Абхазию.

"Была создана совместная рабочая группа, мы изучили все вопросы, проработали их и, соответственно, эти вопросы были сняты. Сегодня, как видите, был успешно осуществлен тестовый заход", – проинформировал он.

В рамках дорожной карты абхазская сторона организовала в Сухуме зону пограничного и таможенного контроля.

"Мы открыли терминал, где будет осуществляться контроль пассажиров и их грузов", – отметил Ардзинба.

Билеты на теплоход будут продаваться в кассах Сухумского морского порта, в кассе Сочинского порта, а также на сайте "Водоходъ Экспресс", начиная с первой декады 2022 года, сообщил руководитель "Абхазского морского пароходства".