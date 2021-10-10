Sputnik недели: митинг у Парламента, ограничения для майнеров и концерт Хиблы Герзмава

На уходящей неделе в республике произошли резонансные события, в том числе митинг у Парламента Абхазии, на который собрались ветераны и общественность, которые были возмущены действиями сотрудников МВД в отношении участников войны и депутата Парламента.

Помимо этого в стране произошли и другие события, о которых вы можете узнать в еженедельном обзоре Информационного агентства Sputnik Абхазия.

Sputnik

Митинг у Парламента

Общественно-политическая жизнь в республике на этой неделе была неспокойной, причиной этому стал конфликт, который произошел 30 сентября между сотрудниками МВД Абхазии, депутатом Парламента Гарри Кокая и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа.

Утром 4 октября у комплекса правительственных зданий для охраны выстроились сотрудники силовых органов. В Парламенте прошло рабочее совещание, в котором приняли участие генпрокурор Абхазии Адгур Агрба, его заместители, глава СГБ Роберт Киут.

В начале совещания спикер Валерий Кварчия отметил, что предпринятые меры по ситуации с конфликтом между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии и сотрудниками милиции достаточны, чтобы разобраться в ситуации объективно.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил депутатам, что, согласно законодательству, правовую оценку инциденту ведомство может дать в срок от пяти до 60 дней. Он добавил, что продолжается сбор доказательств, необходима полная всесторонняя проверка обстоятельств, опрошены не все ветераны войны, участвовавшие в инциденте.

Адгур Агрба выразил надежду, что в течение 15 дней Генпрокуратура сможет дать всестороннюю правовую оценку инцидентам, но если этого времени будет недостаточно, то по закону у него есть право продлить сроки расследования.

Депутат Леонид Чамагуа предложил пригласить генпрокурора в Парламент с промежуточными результатами в пятницу или понедельник, чтобы люди понимали, что дело не пущено на самотек.

После этого рабочее совещание завершилось.

Пока в Парламенте шло рабочее совещание, делегация ветеранов из Адзюбжи встретилась с президентом Асланом Бжания и потребовала окончательной отставки Дмитрия Дбар.

Президент заявил, что будет принимать решение после проведения Генпрокуратурой проверки. Бжания обратился к ветеранам и попросил их дать следствию время для проведения проверки, а также не политизировать ситуацию.

"Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос", – сказал президент.

Тем не менее после завершения совещания в Парламенте люди, собравшиеся перед зданием Парламента, не расходились еще около трех с половиной часов. К митингующим вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, они призвали людей разойтись и рассказали об итогах встречи президента и делегации из Адзюбжи.

Среди митингующих звучали призывы немедленной и окончательной отставки главы МВД Дмитрия Дбар, кто-то высказывался о необходимости ареста всех причастных к инциденту сотрудников милиции.

В рядах собравшихся также прозвучало требование, чтобы президент лично вышел и сообщил об итогах переговоров с делегацией ветеранов из Адзюбжи. Уговоры представителей власти разойтись на собравшихся не подействовали.

Собравшиеся у Парламента разошлись примерно к 15:30 после обращения к ним ветерана войны Гиви Допуа. Узнать у депутатов, как решился вопрос, планируется в понедельник 11 октября.

Во вторник 5 октября провластные партии "Амцахара" и "Айтайра" направили президенту страны Аслану Бжания и спикеру Народного Собрания Валерию Кварчия совместное обращение по поводу произошедшего инцидента.

В заявлении, в частности, отмечается, что 30 сентября на набережной Сухума депутат Гарри Кокая "при многочисленном скоплении людей" произвел пять выстрелов из пистолета, проигнорировал требования сотрудников сдать оружие, "возникла конфликтная ситуация", после чего Кокая покинул "место происшествия и скрылся".

Представители общественных партий отметили необходимость рассмотрения вопроса о лишении депутатов Кокая и Ардзинба статуса неприкосновенности и предложили им сложить свои полномочия до окончания следствия для "обеспечения полноценного объективного расследования".

За письмом провластных партий последовало заявление оппозиционного Форума народного единства, в котором говорится, что вместо ожидаемой "реакции президента", гарант прав и свобод граждан "пытается затянуть вопрос смещения своих соратников с должностей".

В партии расценили произошедшее как беспрецедентный факт в новейшей истории Абхазии и отметили, что "если президент не хочет решать вопрос с отставкой высокопоставленных лиц, проявивших жестокость, превышение должностных полномочий, подвергая избиению и физическому оскорблению простых граждан в лице ветеранов войны, то однозначно это может быть воспринято и расценено обществом именно как защиту главой государства своих влиятельных соратников, пренебрегая правами граждан".

На обращение "Амцахара" и "Айтайра" отреагировали и жители села Адзюбжа, которые с самого начала конфликта просили не политизировать событие. Они с сожалением отметили, что совместное письмо провластных партий президенту и спикеру Парламента по поводу произошедшего инцидента "полностью переносит суть события в политическую плоскость".

"В заявлении даже не упоминается кощунственное избиение ветеранов, передергиваются факты, а также подчеркивается благородство поступка министра ВД Д. Дбар. Вызывает недоумение тот факт, что ПП "Амцахара" делает заявления в адрес депутата Г. Кокая, который, в худшем случае, допустил правонарушение, выстрелив в воздух в день Великой Победы, наряду с тем, что один из лидеров ПП "Амцахара" М. Зухба, который с группой лиц открывал прицельный огонь из автоматического оружия в сотрудников милиции и, кстати, находится на свободе, в том числе занимаясь политикой, делает столь кощунственные заявления в адрес нашего депутата. Таким заявлением власть дала знать, что никакого объективного и справедливого расследования не предвидится", – говорится в заявлении.

Жители Адзюбжи подчеркнули, что "партии, публично поддерживающие действующего президента, фактически открыто своим заявлением признались в причине столь жестокого, неадекватного действия" в адрес депутата Гарри Кокая, ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

7 октября Уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл на пресс-конференции на площадке Абхазского телевидения дала оценку инциденту, который произошел на набережной Сухума вечером 30 сентября.

Она отметила, что в данном случае и депутаты Парламента, и сотрудники правоохранительных органов нарушили кодекс поведения должностного лица.

Шакрыл подчеркнула, что такого инцидента не должно было произойти, но раз он случился, то на это есть определенные причины. По ее словам, необходимо сделать все для того, чтобы провести объективное расследование в рамках закона. Шакрыл считает, что политизировать происшествие не следует. Она уверена, что данный инцидент должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости в целях защиты прав людей и установления законности.

"Считаю абсолютно недопустимым политизирование этой темы, потому что это будет мешать объективному расследованию этого случая. Только объективное расследование может быть залогом справедливого решения в определении виновности каждого из участников", – сказала она.

Омбудсмен обратила внимание на то, что министр должен был реагировать на стрельбу, но его реакция не соответствовала существовавшей ситуации.

"В праздничный день должны были быть дежурные, участковые, которые следят за соблюдением общественного порядка. И надо спросить, где были дежурные в этот момент, почему министр оказался там, а не они. Это говорит о не очень скоординированной работе", – считает Шакрыл.

Ограничения для майнеров

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш 6 октября издал приказ о продлении срока ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют. Соответствующий приказ опубликован на сайте Госкомсвязи.

Ранее ограничения действовали с 28 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года. Приказ предусматривает ограничение абонентам в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

Приказ принят в соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2021 года о продлении запрета на майнинг криптовалют в Абхазии до 30 марта 2022 года. Борьба с майнингом криптовалют ведется в Абхазии с конца 2020 года, деятельность официально запрещена в республике из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электричества.

Эксперт дал оценку мерам по блокировке VPN в Абхазии

Награды учителям

День учителя 5 октября в Абхазии отметили торжественной встречей – церемонией награждения учителей, которым в 2020 и 2021 годах были присвоены почетные звания "Заслуженный учитель" и вручены ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

"Дорогие учителя, от всей души поздравляю вас с Днем учителя! Ваш труд очень тяжелый, хочу вам пожелать терпения в деле воспитания молодого поколения. В это сложное время желаю успехов, здоровья, новых свершений", – сказал министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия.

Всего звания "Заслуженный учитель" удостоилось 20 педагогов из различных городов и районов республики. Высший государственный орден "Ахьдз-Апша" получили восемь учителей.

Педагогов с их профессиональным праздником поздравили и поблагодарили за большой труд спикер Парламента Валерий Кварчия, первый вице-премьер правительства Беслан Джопуа, министр финансов Владимир Делба.

"Дорогие наши учителя, вы сегодня отмечаете свой профессиональный праздник. По праву ваша профессия является одной из самых ответственных и благородных, вы закладываете основу для будущего наших детей. Сегодня в выступлениях было особо отмечено, что не только образование, но и такой важнейший компонент, как воспитание, которым вы занимаетесь, дает основу и приоритет вашей профессии", – сказал Владимир Делба.

29 лет освобождению Гагры

В Гагре 6 октября отметили День освобождения города от грузинских войск.

У мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии прошли церемония возложение цветов и памятный митинг с участием руководства района, ветеранов войны, сотрудников государственных организаций, общественности и старшеклассников абхазской средней школы №1.

Вечером 6 октября в 20:00 на гагрской набережной у колеса обозрения дали праздничный салют. Шестого октября 1992 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии народное ополчение и добровольцы освободили Гагрский район от войск Госсовета Грузии и водрузили национальный флаг на границе по реке Псоу. Освобождение Гагрского района дало возможность выхода к границе с Россией, что в итоге повлияло на весь ход войны.

Ампар об освобождении Гагры в 1992 году абхазскими ополченцами: блистательная операция

Хибла Герзмва в РУСДРАМе

Главное культурное событие произошло в пятницу 8 октября, на сцене театра прошел первый концертный день Народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмава в рамках XIX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". В субботу 9 октября она снова выступит на сцене театра.

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проводится с 2001 года и несколько лет его организовали только в Абхазии, но со временем география фестиваля вышли за границы республики. Он проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Австрии, Монако, Швейцарии, Латвии, Великобритании, Италии, США.

Планировалось 19-й по счету фестиваль провести в Абхазии в августе 2021 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и культурное событие пришлось перенести на октябрь.

Организаторы учли эпидемиологическую обстановку в стране и в два раза сократили количество зрительских мест - с 495 до 240.

Герзмава исполнила 16 композиций, среди которых были романсы и оперные партии под аккомпанемент концертмейстера, Заслуженной артистки Абхазии Екатерины Ганелиной.

Ситуация с COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает угрожать жизни и здоровью жителей Абхазии, по последним данным общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии – 28780. Из них 23813 человек выздоровели и 421 умерли.

На данный момент в Гудаутской больнице находится 52 человека с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии – 8, средней степени тяжести – 42. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской – 15 пациентов, в Гагрской – 28, 5 из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской – 15, В российском мобильном госпитале – 97 пациентов, 12 из них в тяжелом состоянии.

Визит президента в Москву

8 октября президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом чтобы провести ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума, произошедшего 30 сентября с участием ветеранов войны, депутата Парламента и сотрудников милиции.

Президент вернулся в Абхазию 3 октября и провел совещание с правоохранительными органами. По итогам глава государства принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время проведения проверки.

Предыдущий рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в июле текущего года.

Чем еще запомнилась неделя: