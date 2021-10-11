Бжания поздравил Вооруженные силы с днем создания Абхазской армии

Создание Минобороны проходило в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии, несмотря на это, спешно созданное ведомство сумело организовать системное сопротивление оккупационным грузинским войскам.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Вооруженные силы республики с днем создания Абхазской армии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Товарищи офицеры! В День Вооруженных сил Абхазии поздравляю всех, кто выбрал делом своей жизни защиту Родины. Духовную силу и патриотический долг нашей армии питают многовековые традиции боевой доблести защитников свободы и независимости Абхазии", – говорится в поздравительном адресе президента.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 11 октября 1992 года председатель Президиума Верховного Совета Владислав Ардзинба подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии — днем рождения Абхазской армии.

Бжания отметил, что Вооруженные силы Абхазии прошли проверку на боеспособность и на прочность единения армии и народа.

"Страна мобилизовалась, и за исторически короткий срок в реальных боях наше войско не только научилось защищаться, но и сформировалось в новую армию. Сегодня наибольший стратегический приоритет Вооруженных сил - это удовлетворение оперативным требованиям по защите территориальной целостности и жизни граждан Республики Абхазия", – обозначил задачи главнокомандующий.

Он пожелал всем причастным к Вооруженным силам Абхазии, защитникам независимости и территориальной целостности государства оставаться преданными патриотами, профессионалами военного дела, людьми чести и долга.