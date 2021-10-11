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На нужды здравоохранения Абхазии дополнительно выделят 295 миллионов рублей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Внеочередная сессия Парламента Абхазии, на которой в том числе рассмотрели вопрос внесения изменений в бюджет, состоялась в понедельник 11 октября.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в Республиканский бюджет 2021 года.

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"В порядке законодательной инициативы от главы государства был направлен законопроект о внесении изменений в закон о Республиканском бюджете на 2021 год. Инициатива была обусловлена итогами исполнения бюджета за восемь месяцев текущего года. Они несомненно нас вдохновляют и с учетом обстоятельств, которые возникли в течение этого периода, разумеется, был подготовлен законопроект, который предусматривает увеличение в отдельных случаях действующих расходов бюджета, а также принятия новых обязательств", – сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба.

Эта мера позволит провести ряд мероприятий по сокращению кредиторской задолженности бюджета перед различными получателями, добавил он.

"Очень надеемся, что такая тенденция сохранится и в будущем, сегодня такие инициативы должны проходить. Внесение изменений в бюджет происходит не только в уровень республиканского значения, но и практически во все местные бюджеты, где есть положительные итоги исполнения за исключением Очамчырского бюджета, там значительное выпадение доходов", – подчеркнул он.

Владимир Делба сообщил, что значительно повышаются расходы на систему здравоохранения, на 295 миллионов рублей.

"Это обусловлено рядом мероприятий, в том числе и темпами заболевших коронавирусом. По здравоохранению расходы увеличиваются на 295 миллионов рублей, это говорит о том, что в течение оставшегося времени текущего года только на программные мероприятия системы здравоохранения дополнительно будет направлено 295 миллионов рублей", – отметил он.

Кроме того, законодательно была внесена инициатива о стабилизации бюджета пенсионного фонда. Республиканский бюджет готов оказать адресную, целевую поддержку в объеме 20 миллионов рублей с учетом выпадения доходов фонда, заметил министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Есть ряд других несомненно важных расходов, среди которых традиционное повышение размеров заработной платы работникам бюджетной сферы, в частности, работникам сферы здравоохранения, просвещения, культуры, социальным работникам, работникам физической культуры и спорта. Выплата будет осуществляться с января по текущий период, это единовременная выплата, а дальше, соответственно, если за ноябрь, декабрь и такой фонд оплаты труда сохранится, несомненно, и на следующий год. Более того, мы имеем хорошие предпосылки и договоренности о том, что и в следующем финансовом году будет повышаться зарплата этим категориям работников", – сказал Делба.

Всего перевыполнение Республиканского бюджета текущего года составляет более 360 миллионов рублей, сообщил министр финансов Абхазии.

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