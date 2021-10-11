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Сухумской станции скорой помощи передали два новых автомобиля

© Foto / Минздрав РА
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1542)
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Полноприводный "Соболь" будут использовать для выездов в районы Сухума, вторая машина предназначена для вызовов по городу.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Сухумской станции скорой помощи передали две новые машины, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

Автомобили были куплены Минздравом на деньги, которые передал Абхазии экс-президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Минздрав передал две машины скорой помощи Очамчыре и Новому Афону

"Президент Аслан Бжания уделяет большое внимание борьбе с коронавирусной инфекцией, эти машины были приобретены по его личной инициативе", – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Два автомобиля "Соболь" переданы в распоряжение скорой медицинской помощи столицы Абхазии. Одна из машин полноприводная, и ее будут использовать для выездов в районы Сухума, вторая будет курсировать по городу.

Ранее новые машины скорой помощи были переданы Очамчыре и Новому Афону, а Сухумская инфекционная больница получила современный реанимобиль.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1542)

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