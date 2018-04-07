16:49 07 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Велосипед

Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 на велосипеде

© Sputnik. Владимир Трефилов
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Путешественник из Египта Мухаммед Нофаль отправился в субботу на велосипеде из Каира в Москву. Он надеется успеть к началу финальной части чемпионата мира по футболу в Россию, чтобы поддержать национальную сборную своей страны.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. 65 дней понадобится египетскому путешественнику Мухаммеду Нофаль, чтобы прибыть в Россию и успеть к началу финальной части ЧМ-2018 по футболу, сообщает РИА Новости.

Болельщик намерен поддержать сборную Египта.

"Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", — рассказал Нофаль накануне своей поездки.

Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. "Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно", — сказал египетский путешественник. 

Из Каира Нофаль поехал в порт Нувейба на Красном море. Из Нувейбы египетский путешественник отправится на пароме в иорданскую Акабу, а оттуда — в столицу Иордании — город Амман.

По предварительным подсчетам, первый этап путешествия займет 10 дней. 

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака, архивное фото
© Sputnik. Алексей Куденко
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Ехать далее через Сирию путешественник не решился из-за нестабильной обстановки в этой арабской стране. Поэтому из Аммана он на самолете отправится в Софию, а далее на велосипеде в Москву через Румынию, Молдавию и Украину. Российскую границу Нофаль планирует пересечь 31 мая, а 7 июня уже будет в Москве.

Вернуться в Египет он планирует спецрейсом вместе со сборной командой своей страны.

Путешественник изучил все возможные риски, погодные условия, дороги. Однако он готов ко всему неожиданному.

По его словам, зная об особенностях погоды в России, он захватил с собой теплые вещи. Нофаль пояснил, что заранее получил визы ряда стран, через которые проходит маршрут его путешествия, а также паспорт болельщика, позволяющий въехать на территорию РФ. 

В странах, визы которых получить не удалось из-за нехватки времени, поддержку окажут египетские посольства, советующая договоренность достигнута с египетским МИД. "Меня в этой поездке поддерживают министерство по делам молодежи и спорта, МИД, Российский центр науки и культуры в Каире. 

Это и логистическая и визовая поддержка, а также информационное обеспечение", — сказал собеседник агентства.

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© Sputnik. Александр Вильф
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Отвечая на вопрос о стоимости такой поездки, Нофаль отметил, что практически ничего не потратит, так как в каждой стране "его будут принимать как гостя".

"Я почти ничего не планирую тратить в эту поездку: в ряде стран меня будут принимать как гостя, также часть затрат помогут покрыть доходы от съемок и публикаций на радио, телевидении, в газетах и агентствах, реклама", — сказал путешественник.

В целом, по его словам, такие поездки обходятся в сумму от тысячи до 20 тысяч долларов США.

"В ходе поездки планируется проводить пресс-конференции, делать специальные объявление о ходе путешествия", — добавил он.

В 2018 году сборная Египта в третий раз в своей истории и первый раз за 28 лет примет участие в финальной стадии мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.




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