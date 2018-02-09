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Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге

© Sputnik. Павел Лисицын
Происшествия
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Как сообщил источник в экстренных службах, дом сейчас строится, пока не заселен. Пожара после взрыва, по его словам, не последовало.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Во время ремонтных работ в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов. Три человека пострадали", — сказал собеседник агентства.

По данным городского управления МЧС РФ, ЧП произошло по адресу: улица Репищева, 10.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится, пока не заселен. Пожара после взрыва, по его словам, не последовало.

"Повреждены десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали", — уточнил собеседник агентства.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.




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