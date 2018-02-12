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Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Обнаружен второй "черный ящик" Ан-148

© Sputnik. Ilya Pitalev
Происшествия
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Темы:
Крушение самолета АН-148 в Подмосковье (6)
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На данный момент уточняется состояние второго бортового самописца, найденного на месте крушения Ан-148.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Второй "черный ящик" был найден на месте крушения пассажирского самолета Ан-148, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148
© REUTERS/ Maxim Shemetov
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"Обнаружен второй "черный ящик", его состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва-Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в воскресенье, 14:21 по московскому времени (15:21 бакинского времени). Обломки упавшего самолета обнаружены в Раменском районе Подмосковья, близ деревни Степановское.

Погибли все находившиеся в самолете — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа.

В списке пассажиров разбившегося самолета был гражданин Азербайджана — житель Евлахского района Гахраманов Намик Инаят оглу, 1971 года рождения.

Темы:
Крушение самолета АН-148 в Подмосковье (6)



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