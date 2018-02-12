Обнаружен второй "черный ящик" Ан-148

На данный момент уточняется состояние второго бортового самописца, найденного на месте крушения Ан-148.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Второй "черный ящик" был найден на месте крушения пассажирского самолета Ан-148, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Денежную компенсацию выплатят семьям погибших на борту Ан-148

"Обнаружен второй "черный ящик", его состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва-Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в воскресенье, 14:21 по московскому времени (15:21 бакинского времени). Обломки упавшего самолета обнаружены в Раменском районе Подмосковья, близ деревни Степановское.

Погибли все находившиеся в самолете — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа.

В списке пассажиров разбившегося самолета был гражданин Азербайджана — житель Евлахского района Гахраманов Намик Инаят оглу, 1971 года рождения.