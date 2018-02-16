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Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии

СМИ узнали, о чем говорили пилоты разбившегося Ан-148

© Sputnik. Виталий Аньков
Происшествия
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Расшифровка записей речевого самописца разбившегося Ан-148 подтверждает выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Из расшифровки записи речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148 следует, что пилоты не поняли причину проблем с определением скорости самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсантъ".

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года
© Sputnik. Ilya Pitalev
Опознание жертв крушения Ан-148 может занять около двух-трех месяцев

В начале записи пилоты проверяют работу различных приборов, однако, вопреки инструкциям, не включают обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости. После взлета экипаж обнаруживает расхождение данных по скорости полета. Ругаясь, пилоты пытаются решить проблему, увеличив скорость и наклонив самолет к земле. За секунды до столкновения в кабине слышны лишь нечленораздельные крики, сообщает издание.

Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки Ан-148 разлетелись на площади более тридцати гектаров. Погиб 71 человек, в том числе 65 пассажиров.

Обломки на месте крушения самолета Ан-148
© REUTERS/ Stringer
Названа одна из причин крушения Ан-148

По оценке МАК, "особая ситуация" начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва самолета от земли, на высоте около 1300 метров и при скорости 465-470 километров в час. В этот момент появились расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров приемника полного давления левого летчика и модуля воздушных параметров резервного приемника полного давления.

Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Ошибка приборов, скорее всего, была связана с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева.




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