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Мощное землетрясение произошло в Мексике

© Fotolia/ Petrovich12
Происшествия
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Власти Оахаки уточнили, что погибших нет, однако причинен материальный ущерб.

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщает РИА Новости со ссылкой  на сайт геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,7 километра.

Землетрясение в Мексике
© AFP 2018/ ALFREDO ESTRELLA
Спасатели сообщили о 286 погибших в результате землетрясения в Мексике

Угроза цунами после землетрясения не ожидается, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

Власти Оахаки уточнили, что погибших нет, однако причинен материальный ущерб.

Толчки ощущались и в соседних регионах. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.

7 и 19 сентября 2017 года в стране произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек. Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушенного, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).




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