Шесть человек пострадало в результате взрыва в британском Лестере

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Мощный взрыв прогремел в воскресенье в небольшом продовольственном магазине в английском Лестере, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным пожарной службы, в двухэтажном доме произошло обрушение. Очевидцы сообщили, что "здание выглядит полностью разрушенным". Поисково-спасательные работы продолжаются. Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в критическом состоянии.
Очевидцы рассказали, что на первом этаже дома находился магазин, над ним — квартиры. Когда дом обрушился, вокруг было много дыма, соседние дома затряслись. Некоторые считают, что был слышен шум, похожий на взрыв бомбы.
| Major Incident |— LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.
19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.
"Мы имеем дело с серьезным чрезвычайным происшествием на улице Хинкли-роуд в Лестере. Все аварийные службы в настоящий момент задействованы в ликвидации его последствий", — говорится в сообщении, размещенном в на страничке в социальной сети Twitter полиции Лестера.
На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и пожарные. Дороги рядом с местом происшествия перекрыты. В расположенных рядом домах эвакуировано более 60 квартир, в районе отключено электричество.
Одна из предварительных версий происшествия — взрыв из-за неисправности системы газоснабжения. Версию теракта полиция пока не подтверждает.