Шесть человек пострадало в результате взрыва в британском Лестере

Взрыв, из-за которого обрушилось здание и произошел пожар, представители полиции не рассматривают как террористический акт.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Мощный взрыв прогремел в воскресенье в небольшом продовольственном магазине в английском Лестере, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным пожарной службы, в двухэтажном доме произошло обрушение. Очевидцы сообщили, что "здание выглядит полностью разрушенным". Поисково-спасательные работы продолжаются. Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в критическом состоянии.

Очевидцы рассказали, что на первом этаже дома находился магазин, над ним — квартиры. Когда дом обрушился, вокруг было много дыма, соседние дома затряслись. Некоторые считают, что был слышен шум, похожий на взрыв бомбы.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25 февраля 2018 г.

​"Мы имеем дело с серьезным чрезвычайным происшествием на улице Хинкли-роуд в Лестере. Все аварийные службы в настоящий момент задействованы в ликвидации его последствий", — говорится в сообщении, размещенном в на страничке в социальной сети Twitter полиции Лестера.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и пожарные. Дороги рядом с местом происшествия перекрыты. В расположенных рядом домах эвакуировано более 60 квартир, в районе отключено электричество.

Одна из предварительных версий происшествия — взрыв из-за неисправности системы газоснабжения. Версию теракта полиция пока не подтверждает.