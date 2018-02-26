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Взрыв в магазине в Лестере

Шесть человек пострадало в результате взрыва в британском Лестере

© REUTERS/ LEICESTER
Происшествия
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Взрыв, из-за которого обрушилось здание и произошел пожар, представители полиции не рассматривают как террористический акт.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Мощный взрыв прогремел в воскресенье в небольшом продовольственном магазине в английском Лестере, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным пожарной службы, в двухэтажном доме произошло обрушение. Очевидцы сообщили, что "здание выглядит полностью разрушенным". Поисково-спасательные работы продолжаются. Известно о шести пострадавших, двое из них находятся в критическом состоянии.

Очевидцы рассказали, что на первом этаже дома находился магазин, над ним — квартиры. Когда дом обрушился, вокруг было много дыма, соседние дома затряслись. Некоторые считают, что был слышен шум, похожий на взрыв бомбы.

​"Мы имеем дело с серьезным чрезвычайным происшествием на улице Хинкли-роуд в Лестере. Все аварийные службы в настоящий момент задействованы в ликвидации его последствий", — говорится в сообщении, размещенном в на страничке в социальной сети Twitter полиции Лестера.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и пожарные. Дороги рядом с местом происшествия перекрыты. В расположенных рядом домах эвакуировано более 60 квартир, в районе отключено электричество.

Одна из предварительных версий происшествия — взрыв из-за неисправности системы газоснабжения. Версию теракта полиция пока не подтверждает.




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