В Канаде произошло крупное ДТП с автобусом: 40 человек пострадали

По информации местных СМИ, в аварию попали два туристических автобуса

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Около 40 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса на юго-западе Канады, сообщает РИА Новости.

По данным спасательной службы, на шоссе недалеко от города Хоуп в воскресенье вечером столкнулись экскурсионный автобус, несколько фур и легковых автомобилей.

More photos from the #coquihalla crash. Two buses, semis, and other vehicles. 7 to hospital in serious condition. 70 unhurt taken from scene. At least 1 more injured. pic.twitter.com/M2xmGldiQC — Geoff Hastings (@Geoff_Hastings) 26 февраля 2018 г.

​Местные СМИ сообщают о семи пострадавших, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. По их информации, в ДТП попали два туристических автобуса.