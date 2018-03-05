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Автомобили полиции на улице Москвы.

"Москвич" слетел с балкона первого этажа в Сочи

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Происшествия
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Авария произошла на улице Виноградной, в Сочи.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В Сочи автомобиль "Москвич" слетел с балкона первого этажа и перевернулся, сообщается на аккаунте ДТП Сочи в Instagram.

Очевидцы сняли видео с места происшествия и выложили в интернете. На записи можно увидеть, как автомобиль слетел с балкона, перевернулся и протаранил другой автомобиль, который был припаркован рядом с домом.

"Очевидцы, записавшие видео с места происшествия, сообщают, что водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, не вписался в проезд и, заехав на балкон первого этажа, слетел с него, погнув металлические ограждения, и перевернулся", – говорится в сообщении.

Авария произошла на улице Виноградной.




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