"Москвич" слетел с балкона первого этажа в Сочи

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. В Сочи автомобиль "Москвич" слетел с балкона первого этажа и перевернулся, сообщается на аккаунте ДТП Сочи в Instagram.

Очевидцы сняли видео с места происшествия и выложили в интернете. На записи можно увидеть, как автомобиль слетел с балкона, перевернулся и протаранил другой автомобиль, который был припаркован рядом с домом.

"Очевидцы, записавшие видео с места происшествия, сообщают, что водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, не вписался в проезд и, заехав на балкон первого этажа, слетел с него, погнув металлические ограждения, и перевернулся", – говорится в сообщении.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Мар 4, 2018 в 2:28 PST

Авария произошла на улице Виноградной.