Около 50 человек госпитализировали в Майкопе с острой кишечной инфекцией

По данным минздрава Адыгеи, в четырех медицинских организациях Майкопа организованы врачебные бригады для обследования сотрудников и воспитанников учреждения, все контактировавшие с заболевшими получают превентивное лечение.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik. Острая кишечная инфекция выявлена у 23 детей и 23 сотрудников детского сада №22 в Майкопе, учреждение закрыто на карантин, рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По информации мэрии города, воспитанники и сотрудники детского сада №22 Майкопа с признаками острой кишечной инфекции стали поступать в республиканскую инфекционную больницу с конца февраля.

"По состоянию на 17.00 часов 5 марта заболевание выявили у 23 детей и 23 сотрудников образовательного учреждения. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Медицинское обследование воспитанников детского сада №22 продолжается", — уточнили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Адыгее, детский сад закрыт на карантин, проводится дезинфекция.

"В настоящее время уточняется круг лиц, контактировавших с заболевшими, исследуется их биологический материал. Во избежание распространения инфекции по мере выявления первых признаков заболевания проводится немедленная госпитализация", — цитирует мэрия руководителя управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергея Завгороднего.

По данным минздрава Адыгеи, в четырех медицинских организациях Майкопа организованы врачебные бригады для обследования сотрудников и воспитанников учреждения, все контактировавшие с заболевшими получают превентивное лечение.