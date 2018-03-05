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Камнепад в Сочи

Непрекращающиеся дожди стали причиной камнепада на дорогу в Сочи

vk.com/sochinetip
Происшествия
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Дорожники устранили последствия камнепада, движение транспорта возобновлено.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Продолжительные дожди стали причиной камнепада на Мамайском перевале, в Сочи 5 марта, сообщается на сайте Сочи ИнформБюро. 

"Огромные булыжники скатились по склоны и выкатились на проезжую часть, лишь чудом не задев проезжавшие мимо автомобили. Ход камней снизили протевокамнепадные мероприятия – установленная дорожниками стальная сетка снизила скорость падения камней, благодаря чему заметившие булыжники водители сумели вовремя сориентировать и, маневрируя, избежать столкновения. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Камнепад в Сочи
пресс-служба Упрдор "Черноморье"
Камнепад в Сочи

Как передается на сайте Сочи ИнформБюро, к  обеду дорожники расчистили проезжую часть и устранили последствия камнепада. Движение транспорта возобновлено в обычном режиме. Сейчас же специалисты  проверяют близлежащие территории для того, чтобы предупредить повторное падения камней.




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