Непрекращающиеся дожди стали причиной камнепада на дорогу в Сочи

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Продолжительные дожди стали причиной камнепада на Мамайском перевале, в Сочи 5 марта, сообщается на сайте Сочи ИнформБюро.

"Огромные булыжники скатились по склоны и выкатились на проезжую часть, лишь чудом не задев проезжавшие мимо автомобили. Ход камней снизили протевокамнепадные мероприятия – установленная дорожниками стальная сетка снизила скорость падения камней, благодаря чему заметившие булыжники водители сумели вовремя сориентировать и, маневрируя, избежать столкновения. В результате происшествия пострадавших нет", — говорится в сообщении.

пресс-служба Упрдор "Черноморье" Камнепад в Сочи

Как передается на сайте Сочи ИнформБюро, к обеду дорожники расчистили проезжую часть и устранили последствия камнепада. Движение транспорта возобновлено в обычном режиме. Сейчас же специалисты проверяют близлежащие территории для того, чтобы предупредить повторное падения камней.