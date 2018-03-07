Смертельная авария в Сочи попала на камеру

ДТП, в котором погиб водитель, произошла 5 марта в 20:30 в Сочи на улице Транспортной.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. В Сочи иномарка врезалась в столб и перевернулась, об этом сообщает интернет портал "Кубань 24".

Кадры аварии зафиксировала камера видеонаблюдения, на ней видно, как автомобиль резко совершает поворот в правую сторону, врезается в столб и переворачивается.

"В результате ДТП водитель иномарки погиб", — рассказала интернет-порталу "Кубань 24" начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) Мар 6, 2018 в 10:37 PST

По предварительным данным, 42-летний мужчина ехал за рулем Toyota и не справился с управлением автотранспорта.