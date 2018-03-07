Состояние пострадавшего в ДТП с участием кортежа Порошенко ухудшилось

СУХУМ, 7 мар — Sputnik. Состояние пострадавшего в ДТП с участием президентского кортежа в Киеве пенсионера ухудшилось, его готовят к операции, сообщает в среду сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1" со ссылкой на сына пострадавшего. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Максим Богодвид Пожилого мужчину сбил президентский кортеж Порошенко

Украинское интернет-издание "Вести" во вторник сообщило, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил 87-летнего пенсионера в центре Киева. Правоохранители подтвердили, что в аварии участвовал служебный автомобиль полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа Порошенко. По данным силовиков, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждают в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП.

"Состояние пенсионера, травмированного накануне президентским кортежем, ухудшилось", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, пострадавший до сих пор находится в реанимации и его готовят к операции на ноге.