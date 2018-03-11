ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Сочи

Авария произошла около 20:00 в тоннеле на трассе А-149 Адлер-Красная Поляна (старая дорога). Водитель "Лексуса" скончался на месте.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. "Лексус" столкнулся с рейсовым автобусом № 105, двигавшимся по маршруту МТРК "Моремолл" — Горнолыжный курорт Роза Хутор в субботу 10 марта. Об этом сообщается на сайте Макс Портал.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло около 20 часов в тоннеле на трассе А-149 Адлер-Красная Поляна (старая дорога).

Водитель Лексуса, Лаша Б. 1989 года рождения, скончался на месте. Водитель автобуса в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу. По свидетельству очевидцев, в автобусе пострадали трое пассажиров.