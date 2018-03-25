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Место происшествия

Мужчина погиб в результате взрыва в Сухумском районе

© Фото: МЧС Абхазии
Происшествия
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Взрыв, в результате которого скончался мужчина, по словам жителей близлежащих домов, произошел в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской мусоросвалкой в 9 часов 30 минут 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Амра Амичба. Звонок об обнаружении останков человека на дереве в дежурную часть МВД поступил в 11 часов 30 минут.  Об этом сообщил вице-премьер Аслан Кобахия.

"Жители увидели тело мужчины на дереве. Выехали на место сотрудники МВД, СГБ, МЧС, Прокуратуры. Подтверждается, что имел место взрыв, по словам жителей, в 9 часов 30 минут. На месте найдены части тела погибшего", — констатировал Кобахия.

Он уточнил, что ЧП произошло в 50-70 метрах от железной дороги. Кобахия рассказал, что установить личность погибшего пока невозможно, так как тело сильно изуродовано.

"Обращаюсь к населению, если кто-то пропал без вести или не вернулся домой или видел, как все произошло, просим сообщить в МВД, МЧС, СГБ или прокуратуру Сухуского района или в генеральную прокуратуру", — сказал Аслан Кобахия. 

На месте происшествия работают сотрудники министерства внутренних дел Абхазии и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД.




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