Мужчина погиб в результате взрыва в Сухумском районе

Взрыв, в результате которого скончался мужчина, по словам жителей близлежащих домов, произошел в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской мусоросвалкой в 9 часов 30 минут 25 марта.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Амра Амичба. Звонок об обнаружении останков человека на дереве в дежурную часть МВД поступил в 11 часов 30 минут. Об этом сообщил вице-премьер Аслан Кобахия.

"Жители увидели тело мужчины на дереве. Выехали на место сотрудники МВД, СГБ, МЧС, Прокуратуры. Подтверждается, что имел место взрыв, по словам жителей, в 9 часов 30 минут. На месте найдены части тела погибшего", — констатировал Кобахия.

Он уточнил, что ЧП произошло в 50-70 метрах от железной дороги. Кобахия рассказал, что установить личность погибшего пока невозможно, так как тело сильно изуродовано.

"Обращаюсь к населению, если кто-то пропал без вести или не вернулся домой или видел, как все произошло, просим сообщить в МВД, МЧС, СГБ или прокуратуру Сухуского района или в генеральную прокуратуру", — сказал Аслан Кобахия.

На месте происшествия работают сотрудники министерства внутренних дел Абхазии и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД.