22:37 25 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Пожар в торговом центре Зимняя вишняв Кемерово

При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли пять человек

© Sputnik. Максим Киселев
Происшествия
Получить короткую ссылку
15 0 0

К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. К вылету из Красноярска в Кемерово готовы вертолёт Ми-8 и транспортный самолет Ил-76.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. Пять человек погибли, 30 пострадали в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Среди жертв ЧП три женщины, один ребенок и один мужчина.

Представитель областного МВД рассказал РИА Новости, что ведомство получило сигнал о пропаже 16 человек, из них троих детей нашли живыми.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© Sputnik.
Пожар в ТЦ в Кемерово: есть погибшие

По информации МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, его удалось частично локализовать. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.

К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. К вылету из Красноярска в Кемерово готовы вертолёт Ми-8 и транспортный самолет Ил-76.

СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил максимально оперативно разобраться в причинах произошедшего и оценить действия лиц, ответственных за безопасность торгового комплекса.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Посол Молдовы в России Андрей Негуца
    Возвращение посла

    Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Классический автомобиль на одной из улиц Аммана, Иордания
Иордания - "музей" ретро-автомобилей
Час Земли
Час Земли: тысячи городов погрузились во тьму
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу
Рейтинг ФИФА на март

Соцсети

Sputnikabkhazia