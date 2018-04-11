Пассажирка в Сочи рукой отвела автобус от беды

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что маршрутный автобус в Сочи выкатился на обочину, задев рекламную конструкцию, стоявшую на пути.

СУХУМ, 11 – Sputnik. Пассажирка в Сочи успела схватиться за руль и отвести оставленный без управления водителем автобус в сторону обочины, не дав ему выехать на проезжую часть, сообщает Вести Сочи.

Инцидент произошел в среду 11 апреля. Водитель рейсового автобуса отлучился, поставив транспортное средство на ручник, однако автобус начал скатываться по склону.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что маршрутный автобус выкатился на обочину, задев рекламную конструкцию, стоявшую на его пути.

Заявлений о ДТП в ГИБДД Сочи не поступало.