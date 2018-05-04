Песчаная буря и ливни в Индии унесли жизни 127 человек

Метеорологи не ждут улучшения погодных условий в пострадавших от непогоды штатах Индии в ближайшие сутки.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. 127 человек погибли, десятки получили ранения в результате мощной песчаной бури и грозовых ливней, захлестнувших в среду вечером северные районы Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India.

Как и накануне, наибольшее число погибших — 73 человека — зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш. В одном только округе Агра, где расположена "визитная карточка" Индии — знаменитый мавзолей Тадж-Махал — от удара стихии погибли 46 человек.

Между тем, по данным издания, в соседнем Раджастане погибли 39 человек, семь — в Телингане, четверо — в Уттаракханде, еще по двое — в Джаркханде и Пенджабе.

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Ранее сообщалось о 97 погибших.

"Бетонные здания складывались одно за другим, словно карточные домики. Деревья, фонарные столбы — все, что было выше нескольких метров, вырывал ветер. Мы извлекали пострадавших из-под обломков жилых домов и доставляли их в больницы на мотоциклах", — рассказала газете представитель местной полиции по имени Нарендра Шарма.

По мнению синоптиков, в скором времени на эту часть страны вновь обрушатся дожди с грозами, и власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти.