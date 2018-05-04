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Каньон реки Ац

Спасатели нашли тело одного из туристов, пропавшего в горах Сочи

© Фото: dtpsochi
Происшествия
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Двое туристов пропали в Сочи в районе горы Сахарной и хребта Алек 2 мая.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Спасатели 4 мая обнаружили тело туриста, пропавшего в горах Сочи. Об этом сообщает "Южный региональный поисково-спасательный отряд".

Сотрудники МЧС нашли тело туриста в устье реки Ац. По предварительной информации, он упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке и получил травмы, не совместимые с жизнью.

"Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на базу ЮРПСО МЧС России бортом вертолета МИ-8 и передали сотрудникам следственных органов", — говорится в сообщении.

Двое туристов пропали в Сочи 2 мая в районе горы Сахарная и хребта Алек.

Горнолыжный курорт в Красной поляне
© Sputnik . Владимир Сергеев
Два туриста пропали в горах Сочи

О пропаже первого туриста спасателям сообщила 2 мая жена потерявшегося. Женщина рассказала, что они компанией из четырех человек отправились в поход в район хребта Алек, позже туристы разделились на две группы и пошли в разных направлениях.

Женщина с мужем хотели выйти к реке Ац, но на одном из горных спусков мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Самостоятельный поиск мужчины результатов не принес.

Одновременно с поиском пропавшего на хребте Алек спасатели вели работы по нахождению молодого человека, пропавшего в районе горы Сахарная. 4 мая в спасательный отряд позвонила мама молодого туриста, пропавшего  2 мая в районе горы Сахарная, и сообщила, что ее сын найден, и с ним все в порядке.




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