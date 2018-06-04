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В Гватемале извергается вулкан Фуэго: объявлен красный уровень тревоги

© AP Photo. Bullit Marquez
Происшествия
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Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Количество жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье возросло до 25 человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о семи погибших и почти 300 раненых.

Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.

Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны "Аурора".

Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования гватемальцам и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

 





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