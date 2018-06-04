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Сотрудники ФСБ

В Красноярске задержали 11 вербовщиков террористов

© Фото : ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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Главарь вербовщиков по телефону установил контакт с членами международной террористической организации за рубежом.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. Управление ФСБ по Красноярскому краю сообщило о задержании 11 участников религиозной ячейки, которые вербовали в боевики и организовали канал по их переправке в террористические группы Сирии и Афганистана, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, он вербовал своих соотечественников, работавших в регионе, в ряды боевиков и помогал в их переправке на территории, подконтрольные международным террористическим организациям. Преступники пропагандировали терроризм с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания; при обысках у них обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, информирует ФСБ.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок", — говорится в сообщении.

В мае следственным отделом УФСБ по Красноярскому краю в отношении двоих организаторов возбуждено уголовное дело о "приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством, является террористической", и о "содействии террористической деятельности".




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