В центре Москвы такси въехало в толпу людей: водитель не справился с управлением

В Москве в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. Восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием такси в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления внутренних дел российской столицы.

Отмечается, что водитель, виновник аварии, задержан сотрудниками полиции.

"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов", — говорится в сообщении ведомства.

Медики сообщили, что за помощью в лечебные учреждения Москвы пока обратились восемь человек.

Правоохранители установили предварительную причину происшествия, повлекшего за собой травмы людей. По версии следствия водитель не справился с управлением транспортного средства.

В настоящее время водитель задержан и находится в отделении полиции. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве четыре человека погибли в автомобиле, который перевернулся на дороге и загорелся. Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21124", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием машины. В результате ДТП и возгорания погибли водитель и три пассажира.