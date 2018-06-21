Подробности гибели двух юношей в море сообщило МЧС Абхазии

Тела двух студентов из Сухума, утонувших 20 июня, водолазы МЧС Абхазии нашли рано утром в четверг 21 июня.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. В месте, где 20 июня утонули двое студентов из Сухума, трагедия происходит не в первый раз, сказал в интервью на радио Sputnik начальник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа.

Тенгиз Сабуа рассказал, что сразу после того как поступила информация о происшествии, на место выехали сотрудники МЧС, среди которых были водолазы.

"Они проводили поиски более четырех часов, но поиски не дали результата, потом я дал указание о том, чтобы продолжить поиски уже рано утром 21 июня. Такое решение было принято потому, что рано утром вода в море чище и море спокойней", — сказал он.

К 4 часам утра, спасатели продолжили работы и спустя полчаса были найдены тела погибших юношей.

"В МЧС есть водолазы, но их количество должно быть больше, потому что они есть только в Сухуме, в каждом городе должно быть не менее двух-трех водолазов", — отметил Сабуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тела двух студентов найдены МЧС Абхазии в море

Погибшие подростки были найдены на глубине шести метров в тридцати метрах от берега.

"На этом месте река Келасур впадает в море, образуя водоворот, поэтому купаться там опасно для жизни", — подчеркнул он.

По словам Тенгиза Сабуа, перед летним купальным сезоном МЧС дает инструкции во всех районах республики о правилах обеспечения безопасности.

"Помимо этого, предписания даются людям, которые берут в аренду прибрежные участки. На берегу должно быть двое спасателей, между которыми сто метров, кроме того, они должны иметь спасательный катер", — сказал начальник ГИМС.

По его словам, купаться в месте, где произошла трагедия, было нельзя, так как там нет спасателей.

"Мы сообщали в администрацию города о том, чтобы они запретили купание в этом месте", — подчеркнул Сабуа.

Как рассказал Тенгиз Сабуа, в администрации столицы обсудят вопрос о том, чтобы установить на месте трагедии специальную табличку, говорящую о том, что купание там запрещено. Также, подобные таблички должны появиться и в других местах опасных для купания.

"В шторм эти таблички море может унести, но за этим надо будет следить и эта работа будет проведена в ближайшее время", — заметил спасатель.

Спасатель предостерег жителей Абхазии купаться в местах, где реки впадают в море, потому что в них часто образовываются водовороты, в которых легко утонуть даже опытным пловцам, не говоря уже о детях и подростках.