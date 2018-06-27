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Лесные пожары бушуют на Дальнем Востоке

© Sputnik . Игорь Онучин
Происшествия
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К утру среды зафиксировано 58 пожаров: 38 в Якутии, в том числе пять локализованных, 13 в Магаданской области, четыре на Чукотке, два на Камчатке, один локализованный на Сахалине.

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Около 12 тысяч гектаров леса сгорело за сутки в регионах Дальнего Востока, значительная площадь пришлась на Якутию, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 12 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 63 очага: 42 в республике Саха (Якутия), 13 в Магаданской области, четыре в Чукотском автономном округе, три в Камчатском крае, один в Сахалинской области. Силами лесопожарных формирований ликвидировано пять возгораний", — говорится в сообщении.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 12,3 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 92%.

Режим ЧС действует в двух районах республики, в 12 введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1547 лесных пожаров.




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