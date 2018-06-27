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Сейсмограф

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в горах Сочи

© Fotolia / Belish
Происшествия
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По данным Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, приборы зафиксировали землетрясение на расстоянии 21 километра от Дагомыса, жители Сочи толчков не почувствовали.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 3,3, произошло во вторник днем в горах Сочи, рассказала РИА Новости руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

"Во вторник около 13:48 произошло землетрясение магнитудой 3,3 в эпицентре. Эпицентр был где-то в горах, от Сочи в сторону Вардане. Никто не почувствовал, никаких разрушений, просто приборы зафиксировали. Это незначительное, слабенькое, фоновое землетрясение, необходимое нам для разрядки", — заявила Карпович.

Как говорится на сайте ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН), землетрясение произошло в районе Западного Кавказа на глубине десяти километров.




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