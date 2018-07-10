Третий этап операции по спасению детей из пещеры начался в Таиланде

Операция по выводу детей на поверхность возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск). В пещере до сих пор остаются четверо подростков и их тренер.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. В Таиланде началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры, заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.

Также планируется вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения, сообщает РИА Новости.

© AP Photo. Chiang Rai Public Relations Office Восьмого ребенка спасли из пещеры в Таиланде

"Сегодня наверх выйдут все девять человек", — заключил Осоттханакон.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.

Сейчас в пещере остаются четыре подростка и их тренер.

Операция сопряжена со значительными сложностями, потому что выросшие в горном регионе школьники не умеют плавать. Пять боевых пловцов и два военврача обучили их дыханию в аквалангах. Детям приходится преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый.

Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всем пути в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.