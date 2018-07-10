Еще одного подростка вывели из пещеры в Таиланде

Операция по выводу детей на поверхность возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск).

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Девятый подросток выведен на поверхность из пещеры в ходе спасательной операции в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты "Кхао Сот".

"Вышел еще один! Девятый "Вепрь" уже на поверхности!" — говорится в сообщении.

© AP Photo. Sakchai Lalit Третий этап операции по спасению детей из пещеры начался в Таиланде

Эвакуированный "Вепрь" следует в автомобиле "скорой помощи" к вертолетной площадке, откуда он будет доставлен в больницу города Чианграя, сообщает издание.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.