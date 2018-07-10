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Спасательная операция в Таиланде

Спасены все узники затопленной пещеры в Таиланде

© REUTERS / Police Thailand News
Происшествия
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Операция по выводу детей на поверхность возобновилась в 10:08 по местному времени (07:08 мск).

СУХУМ, 10 июл —Sputnik. Всех подростков и тренера вывели на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Spring News.

"Двенадцатый "Вепрь" и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь", — уточнили СМИ.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки — "Академия Лесных Вепрей", и их футбольной команды. Настоящие имена пострадавших пока не разглашаются.

Волонтеры и военнослужащие во время операции по спасению детей
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Еще одного подростка вывели из пещеры в Таиланде

Подробности операции также были засекречены.

Пострадавших на вертолетах доставляют на реабилитацию в больницу города Чианграй. Спасенных ждет многодневный карантин, медики будут обследовать их на предмет возможных инфекций. В первые дни из-за ослабления организма дети смогут видеть родных только через стекло.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. В Таиланде сейчас сезон дождей.

Эвакуация из пещеры проходила в три этапа и заняла три дня. В ней принимали участие сотни специалистов со всего мира.

Илон Маск в своем Instagram уже опубликовал видеозапись спасения детей.

Just got back from Cave 3

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT




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