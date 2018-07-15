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Сочи затопило из-за проливных дождей

Ливень подтопил дороги Сочи

© Sputnik . Олег Снигирев
Происшествия
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По данным мэрии, количество осадков, выпавших в Сочи 15 июля в период с 13:30 до 14:16 в результате сильного ливня, составило 55 миллиметров.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Сильный ливень, обрушившийся на Сочи в воскресенье днем, стал причиной подтопления нескольких домов и дороги в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Погода
© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
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"Интенсивность ливня в Центральном районе снизилась. В ближайшие 1-3 часа на территории Сочи, в особенности предгорной и горной зоне, местами ожидаются сильные ливни. Есть локальные случаи, единичные жалобы от владельцев отдельных домовладений в Адлерском (улица Авиационная) и Хостинском (улица Шоссейная) районов. Затруднено движение в районе автозаправочной станции и торгового квартала "Фары", — сообщает администрация.

В муниципалитете уточнили, что в связи с дождем фан-зона Сочи, где в 18:00 планировалась прямая трансляция финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии, в настоящее время закрыта.

"Если к финальному матчу, ближе к 17.00, распогодится, то фан-зона будет открыта. Если в это время еще будет идти дождь, тогда площадка будет закрыта. Думаем, в таком случае никто и не придет", — заявили РИА Новости в администрации.





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