Митингующие в Никарагуа требуют отставки президента Даниэля Ортеги

Более 90 дней в Никарагуа проходят акции протеста, в результате которых погибли более 350 человек, около двух тысяч получили ранения.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Массовые митинги с требованием отставки президента Даниэля Ортеги состоялись в субботу в столице Никарагуа Манагуа, передает РИА Новости.

По сообщению портала Prensa, сразу две манифестации с участием тысяч человек прошли по улицам города, чтобы в итоге слиться в одну.

"Это не президент, а преступник", "Пусть они уйдут", "Ортега и Сомоса (бывший диктатор Никарагуа – прим. ред.) – это одно и то же", "Долой Ортегу", — такие лозунги несли участники маршей.

О столкновениях со сторонниками правительства, которые в субботу проводили свой марш в поддержку Ортеги, пока сообщений нет.