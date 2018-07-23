Рейсовый автобус Сухум-Брянск попал в ДТП на Кубани

Двое погибли и еще двое пострадали при столкновении легкового и грузового автомобилей с припаркованным на обочине рейсовым автобусом Сухум-Брянск.

СУХУМ, 23 июл — Sputnik. Грузовая и легковая машины врезались в припаркованный на обочине рейсовый автобус Сухум-Брянск на федеральной дороге М4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Возле населенного пункта Веселая Жизнь в результате столкновения легкового и грузового автомобилей с припаркованным на обочине рейсовым автобусом пострадали четыре человека, двое из них — водитель и ребенок в легковой автомашине — погибли. Водитель автобуса и пассажир легковушки госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рейсовом автобусе Сухуми-Брянск находились 40 человек. Сейчас они ожидают прибытия дополнительного автобуса. Обстоятельства ДТП выясняются.