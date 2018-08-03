Пожар в Сочи: обнаружены тела еще двух погибших

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Во время дополнительного осмотра сгоревшего самостроя в Сочи, где 27 июля при пожаре погибли восемь человек, обнаружили еще два тела. Об этом в пятницу сообщили в СК РФ по Краснодарскому краю.

"В ходе дополнительного осмотра на месте этого сгоревшего строения следователем при разборе завалов обнаружены тела еще двух погибших. Таким образом, погибшими в пожаре считаются 10 человек", — сказано в сообщении.

Пожар в Сочи произошел во временных строениях 30 июля. В результате пожара были обнаружены тела восьми человек, в том числе ребенка, их личности устанавливаются. В больницу для оказания медицинской помощи доставлены двое взрослых и 16-летний подросток. Сообщалось также, что все погибшие и пострадавшие — жители стран СНГ.

"Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно. По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. Следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату", — сообщили в СК.

© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Приехали из Армении на отдых и погибли в пожаре: подробности трагедии в Сочи

Уточняется, что мужчина вину признал в полном объеме и сотрудничает со следствием.

По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы.

На данный момент 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в одноэтажном помещении соседнего участка, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

По факту случившегося открыто уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.