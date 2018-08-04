В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8: погибли 18 человек

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
По предварительным данным, авария с Ми-8 произошла около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения.
На борту вертолета находились 18 человек — 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они погибли.
По словам источника, на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор". Вертолет перевозил вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 ("Ванкор").
Известно, что разбившийся вертолет Ми-8 принадлежал авиакомпании Utair.
При крушении вертолет полностью разрушился и сгорел. Место падения установлено.
Спасатели, прибывшие на место крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, обнаружили оба черных ящика.
"Воздушное судно полностью разрушено и сгорело. На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", — уточнил собеседник.
По факту крушения Красноярский следственный отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбудил уголовное дело.
Представитель экстренных служб отметил, что при взлете вертолет Ми-8 столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого Ми-8.
"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", — сказал собеседник.