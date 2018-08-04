В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8: погибли 18 человек

В результате крушения вертолета Ми-8 погибли 15 пассажиров и 3 члена экипажа, воздушное судно полностью разрушилось и сгорело.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, авария с Ми-8 произошла около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения.

На борту вертолета находились 18 человек — 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Все они погибли.

© Sputnik . Игорь Агеенко Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске: погибли шесть человек

По словам источника, на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор". Вертолет перевозил вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 ("Ванкор").

Известно, что разбившийся вертолет Ми-8 принадлежал авиакомпании Utair.

При крушении вертолет полностью разрушился и сгорел. Место падения установлено.

Спасатели, прибывшие на место крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, обнаружили оба черных ящика.

"Воздушное судно полностью разрушено и сгорело. На месте падения Ми-8 найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец", — уточнил собеседник.

По факту крушения Красноярский следственный отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбудил уголовное дело.

Представитель экстренных служб отметил, что при взлете вертолет Ми-8 столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого Ми-8.

"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", — сказал собеседник.