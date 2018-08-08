Телефонного "минера" осудили в Сочи

По информации МВД, летом 2018 года в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи поступил анонимный звонок.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Житель Сочи, который позвонил в полицию и сообщил о ложном минировании больницы, приговорен судом к двум годам лишения свободы в колонии-поселения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Мужчина сообщил о том, что в здании больницы находится взрывное устройство. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. После того, как место происшествия было оцеплено, кинологи с применением служебных собак произвели осмотр лечебного учреждения, в ходе которого опасных предметов обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Оперативникам удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Сочи, он был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В отношении жителя Сочи было возбуждено уголовное дело.

"Обвиняемый был признан судом виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения,", — добавляет пресс-служба.

Уточняется, что в настоящее время решение суда вступило в законную силу.