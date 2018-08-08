Видео массовой автоаварии на Кубани попало в сеть

В ДТП, которое произошло 6 августа на трассе Краснодар-Кропоткин, погибли водитель и пассажир ВАЗ. Пострадали водители Volvo и Hyundai, а также двое пассажиров Hyundai, один из которых семилетний ребенок.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. В интернет попало видео с кадрами массовой аварии, которая произошла на трассе Краснодар-Кропоткин.

ДТП произошло 6 августа. По предварительным данным, водитель Nissan врезался в Hyundai, который двигался в том же направлении и собирался поворачивать налево. После этого Hyundai отбросило на встречную полосу. Там он влетел в грузовой автомобиль Volvo. От удара его водитель потерял управление и столкнулся с грузовиком Scania.

Большегруз съехал с дороги и перевернулся. Затем Volvo врезался в грузовой автомобиль МАN. ДТП завершилось тем, что владелец Volvo столкнулся с ВАЗ и полицейской Lada. Машину правоохранительных органов разорвало надвое.

погибли водитель и пассажир ВАЗ. Пострадали водители Volvo и Hyundai, а также двое пассажиров Hyundai, один из которых семилетний ребенок.