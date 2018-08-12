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Пожар в Греции

Сильный пожар горит на острове Эвбея в Греции

Associated Press/Ruptly/AMNA
Происшествия
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Местные власти распорядились эвакуировать жителей двух поселений, хотя и заявляют, что жизни людей угрозы нет.

СУХУМ, 12 авг — Sputnik. Сильный пожар горит на острове Эвбея, к востоку от столичного региона Аттика, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пожарную службу Греции.

Пожарные и волонтеры пытаются тушить пламя во время лесных пожаров недалеко от Афин
© AFP 2018 / Valerie Gache
Число погибших из-за пожаров в Греции возросло до 91 человека

Пожар начался около 15 часов дня в сосновом лесу вблизи деревни Контодеспоти, севернее города Халкида. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая жаркая погода. Температура воздуха сейчас около 30 градусов.

Пожарная служба дважды усиливала группировку пожарных. Сейчас огонь тушат более 210 пожарных с 57 пожарными машинами, шесть самолётов и пять вертолетов.

Полиция перекрыла автомобильное движение на дорогах между Халкидой и Северной Эвбеей.

В Восточной Аттике 23 июля произошел катастрофический пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения. Одной из причин большого числа жертв называют то, что власти не эвакуировали жителей городка Мати, сгоревшего почти полностью.



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