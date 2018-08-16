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Автомобиль скорой помощи в Италии

Туристический самолет потерпел крушение в Италии

© AFP 2018 / Nunzio Giove
Происшествия
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Предполагается, что пилот не справился с управлением, в результате, самолет зацепился за кабель высоковольтной линии и рухнул на землю.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Два человека погибли в результате крушения туристического самолета на севере Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в среду вечером при взлете самолет зацепился за кабель высоковольтной линии и загорелся. Предполагается, что в результате происшествия пилот не справился с управлением, вследствие чего самолет рухнул на землю.

Прибывшие на место крушения пожарные и медики обнаружили среди обломков обгоревшие тела мужчины и женщины.

В настоящий момент, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.



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