Туристический самолет потерпел крушение в Италии

Предполагается, что пилот не справился с управлением, в результате, самолет зацепился за кабель высоковольтной линии и рухнул на землю.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Два человека погибли в результате крушения туристического самолета на севере Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, в среду вечером при взлете самолет зацепился за кабель высоковольтной линии и загорелся. Предполагается, что в результате происшествия пилот не справился с управлением, вследствие чего самолет рухнул на землю.

Прибывшие на место крушения пожарные и медики обнаружили среди обломков обгоревшие тела мужчины и женщины.

В настоящий момент, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.