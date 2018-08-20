Российские пограничники в Абхазии пресекли контрабанду сигарет в Грузию

Партию контрабандных сигарет выявили в ходе пограничного контроля сотрудники Погрануправления ФСБ России в Абхазии и военнослужащие Погранотряда СГБ Республики Абхазия 12 августа 2018 года, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik. Больше одной тысячи пачек контрабандных сигарет при досмотре грузового автомобиля обнаружили пограничники Абхазии и России на абхазско-грузинской границе 12 августа, проинформировала пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в понедельник 20 августа.

"В ходе углубленного досмотра с привлечением сотрудников таможни в кузове автомобиля под нештатной обшивкой боковых стенок была обнаружена партия табачной продукции в количестве 109 блоков сигарет марки "Manchester" (1090 пачек), предназначавшаяся для реализации на территории Грузии", — отмечается в сообщении.

Транспортное средство и выявленный контрабандный товар были переданы сотрудникам компетентных органов Республики Абхазия для принятия решения о привлечении владельца микроавтобуса к ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.