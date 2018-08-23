При авиаударе в Йемене погибли 26 мирных жителей

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Принадлежащий йеменским мятежникам-хуситам телеканал "аль-Масира" сообщил, что 26 человек, среди которых в основном дети, погибли в Йемене в результате удара ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды, передает РИА Новости.

© REUTERS / Khaled Abdullah Президента России попросили остановить войну в Йемене

Согласно источникам "аль-Масиры", погибло 22 ребенка и 4 женщины.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб 10 августа сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.