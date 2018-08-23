23:37 23 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.53
  • EUR79.25
Поиск
Мальчик в разрушенных в результате авиаудара зданиях в городе Таиз, Йемен

При авиаударе в Йемене погибли 26 мирных жителей

© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha
Происшествия
Получить короткую ссылку
4 0 0

По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована авиацией коалиции в районе населенного пункта Эд-Дурайхими.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Принадлежащий йеменским мятежникам-хуситам телеканал "аль-Масира" сообщил, что 26 человек, среди которых в основном дети, погибли в Йемене в результате удара ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды, передает РИА Новости.

Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah
Президента России попросили остановить войну в Йемене

Согласно источникам "аль-Масиры", погибло 22 ребенка и 4 женщины.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб 10 августа сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

  • курс валют
    Эхо войны

    Почувствуют ли в Молдове санкционные войны Соединенных Штатов и России – читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мусульманские паломники молятся на горе Арафат во время паломничества в Мекку, Саудовская Аравия
Священный хадж: миллионы мусульман в Мекке и ее окрестностях
Пресс-конференция об обманутых туристах
Незабываемый отдых: в Sputnik рассказали, как приняли обманутых туристов
Расходы жителей мегаполисов мира
Главные траты жителей мегаполисов мира

Соцсети

Sputnikabkhazia